Волочкова покорила фанатов шикарным вечерним платьем

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами новым фото. На нём она позирует в длинном вечернем платье и с пышным букетом белых цветов в руках.
На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?
Спросила подписчиков Анастасия Волочкова
Поклонники сразу же стали делать балерине комплименты, расхваливая фигуру и шикарное платье знаменитости.
Анастасия, Вы — Королева!
nikolaysokolov777
Анастасия, вот даже слов нет, серьёзно! Вот на этих фотках вы просто супер!
viktorij_shitikova
Очень красивая в этом платье
inna.sivtceva
Многие отметили, что в платье такого покроя особенно подчёркнуты длинные ноги балерины. А ещё большинство фолловеров всё-таки сошлось на мнении, что белые цветы Волочковой идут больше.
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