Волочкова покорила фанатов шикарным вечерним платьем

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Фото © Instagram / @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами новым фото. На нём она позирует в длинном вечернем платье и с пышным букетом белых цветов в руках.

На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?

Спросила подписчиков Анастасия Волочкова

Поклонники сразу же стали делать балерине комплименты, расхваливая фигуру и шикарное платье знаменитости.

Анастасия, Вы — Королева!

nikolaysokolov777

Анастасия, вот даже слов нет, серьёзно! Вот на этих фотках вы просто супер!

viktorij_shitikova

Очень красивая в этом платье

inna.sivtceva

Многие отметили, что в платье такого покроя особенно подчёркнуты длинные ноги балерины. А ещё большинство фолловеров всё-таки сошлось на мнении, что белые цветы Волочковой идут больше.

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