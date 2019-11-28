Волочкова покорила фанатов шикарным вечерним платьем

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами новым фото. На нём она позирует в длинном вечернем платье и с пышным букетом белых цветов в руках.

На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые? Спросила подписчиков Анастасия Волочкова

Поклонники сразу же стали делать балерине комплименты, расхваливая фигуру и шикарное платье знаменитости.

Анастасия, Вы — Королева! nikolaysokolov777

Анастасия, вот даже слов нет, серьёзно! Вот на этих фотках вы просто супер! viktorij_shitikova

Очень красивая в этом платье inna.sivtceva

Многие отметили, что в платье такого покроя особенно подчёркнуты длинные ноги балерины. А ещё большинство фолловеров всё-таки сошлось на мнении, что белые цветы Волочковой идут больше.