СМИ: Стало известно, какие неполадки случились на испытаниях Boeing 777X

О том, что именно случилось с самолётом, ранее не было известно, хотя испытания прошли в сентябре.

Стало известно, какие неполадки произошли во время испытаний самого длинного лайнера Boeing 777X, о них рассказало издание The Seattle Times.

Сообщается, что в самолёте произошла взрывная разгерметизация, он фактически треснул по фюзеляжу.

Boeing держал детали в секрете, но фотографии, полученные Seattle Times, показывают, что степень ущерба была больше, чем было раскрыто ранее. Испытательный самолёт полностью списан, обшивка фюзеляжа разорвана насквозь сразу за крылом. Также сообщается, что дверь оторвалась от взрыва и упала на пол заводского цеха.

В авиаконцерне, в свою очередь, сообщили, что инцидент ещё не полностью расследован, однако он не окажет существенного влияния на дизайн или подготовку первого полёта. Тесты лайнера были практически успешными и провалились лишь на завершающем этапе, поэтому регуляторы, скорее всего, разрешат его ввод в эксплуатацию при устранении конструкционных ошибок.

Лайнер Boeing 777X является самым длинным пассажирским самолётом в мире. Его презентовали в марте 2019 года. В сентябре во время испытаний появились технические проблемы, однако какие именно — не сообщалось.