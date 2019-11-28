В Мексике мощная волна смыла туристку во время фото — видео

В Мексике туристка из Бостона Николь Джоанна пыталась получить красивый кадр, позируя на фоне прибрежных камней, но её окатило мощной волной. Видео выложила на своей странице в "Инстаграме" её подруга Мейси Никс из Техаса.

Она успела вскрикнуть "О Боже!", и Николь скрылась под водой. Мейси переживала, что она разобьётся о скалу, но девушка быстро вылезла из воды.

Подруга рассказала, что американке удалось даже сохранить свои солнцезащитные очки.

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