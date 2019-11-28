Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане туристов вылетели в Россию

Семь россиян, пострадавших во время ДТП с перевернувшимся автобусом в Доминикане, вылетели в Москву, ещё пятеро готовятся к отлёту на родину, сообщило Посольство РФ в Венесуэле на странице в "Фейсбуке".

Сообщается, что некоторые пострадавшие потеряли паспорта, поэтому в настоящее время дипмиссия помогает им с оформлением документов для возвращения в РФ.

Посольство также поблагодарило живущих в Доминикане российских граждан за предложения помощи, которые последовали сразу после аварии.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что транспортное средство перевернулось из-за лихачества другого водителя. Нескольких пострадавших прооперировали в местной больнице, куда их доставили на вертолётах. Лайф узнал о состоянии россиян, попавших в ДТП. Ростуризм утром 27 ноября сообщил, что шесть человек остаются в тяжёлом состоянии.