На химическом заводе в США произошло два мощных взрыва за один день

Как сообщается, на момент второго взрыва прибывшие на место ЧП экстренные службы боролись с огнём уже 12 часов.

Here's another look at the latest explosion that happened about 2 p.m. at the scene of a fire that has been burning since about 1 a.m.this morning. Officials say that ALL firefighters have been accounted for.

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Два взрыва прогремели на химическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас). Трое сотрудников пострадали. Агентство Reuters сообщает, что власти объявили эвакуацию населения четырёх городов, находящихся в радиусе четырёх миль (около 6,4 км) от места ЧП.

По минимальным меркам это 60 тысяч человек — не только жители городов, но и их родственники, приехавшие в гости на День благодарения (он празднуется в США каждый четвёртый четверг ноября).

Here’s the moment another explosion happened at the TPC plant in Port Neches. @12NewsNow pic.twitter.com/VlVtmS79JH — Makensie Hinkle (@MakensieTVNews) November 27, 2019

К моменту второго взрыва на заводе пожарные боролись с огнём уже 12 часов. Все сотрудники предприятия были эвакуированы ещё в связи с первым инцидентом.

В настоящее время власти заняты тем, чтобы не допустить серьёзного воздействия от взрыва на людей и окружающую среду.

This fire in #PortNeches is still raging. We can see flames from where we are standing. #khou11 pic.twitter.com/x6MLDbREY4 — David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) November 27, 2019

Сообщается, что в дыме от взрыва, который видно над местом происшествия издалека, содержатся летучие химические соединения, которые могут вызвать раздражение глаз, носа и горла, одышку, головные боли и тошноту.

Сам завод занимается переработкой нефтепродуктов для использования в производстве синтетического каучука, нейлона, смол, пластмасс и примесей к топливу.