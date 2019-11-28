Британские СМИ сообщили о новой беременности Меган Маркл

Британские СМИ заявили, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут наследника, однако, сама пара пока не торопится объявлять о пополнении в семье, рассказал журнал Express.co.uk.

Инсайдеры уверены, что герцог и герцогиня Сассекские будут молчать еще несколько недель. Они хотят сохранить конфиденциальность из-за давления журналистов и слишком большого внимания общественности к персоне Меган Маркл.

Также, по данным СМИ, герцогиня хочет родить ребёнка в Лос-Анджелесе (США) и провести с ним первые три месяца в компании мамы, поскольку во время первой беременности она чувствовала себя очень одинокой в Великобритании.

Однако, никакого официального подтверждения у данной информации нет.

В мае масс-медиа узнали о планах Кейт Миддлтон родить четвёртого ребёнка.