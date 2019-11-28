Билли Айлиш рассказала, кто, по её мнению, достоин премии "Грэмми"

Американская 17-летняя певица Билли Айлиш в эфире шоу Capital Breakfast рассказала телеведущей Вик Хоп, кто станет её фаворитом на музыкальной премии "Грэмми".

Саму Билли, которая ворвалась в топы чартов с хитом Bad Guy, номинировали по четырём категориям: "Запись года", "Песня года", "Альбом года" и "Новый лучший исполнитель". Однако молодая звезда заявила, что она не претендует на эти награды. Ведущая в свою очередь спросила, кто же в таком случае достоин этих наград.

Ариана Гранде, потому что она столько всего сделала, несмотря на то что 2017 год оказался худшим в её жизни ... Не представляю, как после такого можно было снова взять в руки микрофон и выйти на сцену. А она ещё и два хороших альбома выпустила Билли Айлиш

В 2017 году на концерте Арианы Гранде в Манчестере был совершён теракт, в котором погибло 22 человека и было ранено 120. Певица возобновила турне, хоть и была сломлена трагедией. В течение года она не разговаривала с прессой и приходила в себя.