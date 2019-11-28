СМИ: Макрон готов рассмотреть предложение Путина о моратории на ракеты в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов рассмотреть предложение российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщает издание Frankfurter Allgemeine.

Макрон сказал, что предложение Кремля заслуживает "тщательного изучения", в письме, направленном 23 октября из брюссельских дипломатических кругов.

С этой целью президент предлагает двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми государствами, которые имеют оговорки в отношении конкретного содержания российского моратория. Он недвусмысленно подчеркнул, что следует установить "заслуживающие доверия, надёжные и взаимные меры обзора".

25 сентября Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.