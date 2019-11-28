Суд освободил уборщицу от выплат в 2 миллиарда рублей по долгам подставной фирмы

Мосгорсуд отменил решение предыдущей инстанции и освободил уборщицу Светлану Бодрову от выплаты долга в два миллиарда рублей, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила отменить заочное решение Дорогомиловского районного суда Москвы, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований КБ "Судостроительный банк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов". Таким образом, апелляционная жалоба ответчика удовлетворена, — отмечается в сообщении.

Напомним, Светлана Бодрова, которая работала в ЖКХ подмосковного Воскресенска, поехала устраиваться в Москву в компанию курьером, но вместо этого её оформили на должность учредителя фирмы, на которую мошенники оформили кредит в 32 миллиона долларов.

Суд обязал уборщицу выплатить два миллиарда рублей по долгам подставной компании. Сама уборщица рассказала, что её уволили с должности, а на выплату долга у неё уйдёт 22 тысячи лет. Омбудсмен по Московской области держала ситуацию на контроле.