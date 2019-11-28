Госдеп США официально заявил, что продолжит давление на Россию

США будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с ходом выполнения Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента.

— США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках минских договоренностей, — отмечено в документе.

Также, как следует из заявлени, Штаты намерены продолжать давление на Россию для мирного воссоединения Украины с Донбассом.

27 ноября Киев начал переговоры с ДНР по вопрос присвоения региону "особого статуса". Такой закон уже был принят в 2014 году, однако не был введён в действие.

В сентябре глава МИД Украины выступил против амнистии и особого статуса ДНР, но при этом согласился на "формулу Штайнмайера". Киев подписал документ, по которому Вооружённые силы страны обязались седьмого октября вывести войска из пограничных районов — Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. Девятого ноября начался отвод сил из региона.