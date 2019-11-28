Польский политик посоветовал не пытаться разозлить россиян

Польский депутат Кшиштоф Босак заявил, что Польше необходимо пересмотреть свою международную политику и перестать злить россиян, об этом он рассказал в интервью журналу Rzeczpospolita.

— У нас почти все дискуссии о международной политике сводятся к России. Между тем у России большой политический интерес и она проводит гораздо более глобальную политику, чем Польша. Я думаю, что мы должны остановиться в международной политике Польши, перестать руководствоваться страхом и начать руководствоваться собственными интересами. Наша задача — это наша собственная безопасность, а не разозлить россиян, — подчеркнул политик.

Он также раскритиковал политику властей в отношении расширения военного присутствия НАТО в стране, в частности, Босак отметил, что США не занимаются "благотворительностью" и Польша должна содержать американские базы за свой счёт.

Депутат отметил, что время холодной войны прошло и теперь необходимы сделки.

26 ноября Турция не поддержала план НАТО по защите Польши и стран Прибалтики от "российской угрозы".