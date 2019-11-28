Китайские СМИ: У СССР лучше бы получилось сдерживать США, чем у России

129

Фото © Flickr / george kain

Советский Союз, даже при условии отсутствия прогресса в науке и производстве, всё равно оставался бы второй мировой державой, не уступая при этом США. При условии, конечно, если бы страна до сих пор существовала, пишет китайское издание Fenghuang wang.

В частности, автор обращает внимание на то, что на момент распада Республики она обладала второй по мощности экономикой в мире. И поскольку военная промышленность в СССР составляла значительную часть экономики, страна, обладая значительным военным потенциалом, могла бы оказывать значительное давление на США.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/cliche/4786830961/in/photolist-8hZL5i-NuoZNn-2cfDdKR-GndpH-NuoVJv-2aCtWWs-29u4wsm-Q7wXaY-BwVPwD-2cb2Vq5-29u4yCd-29u4obG-29u4zz3-PCW66Z-Nup8yc-2aRNFEK-2aQhoiq-2aRNGs6-2aRNKgn-bwfA1d-bKakER-2gELPme-5r6Yi3-aAHJ1Q-6o55Mm-jMNL7K-bRDBv-AEzxZV-62FJXP-2aRNDDR-Q7wWsA-2cb2UGS-2aRNJPa-2cfDa6r-2aRNJZR-2cfDc6D-2cfDdtt-WLd9SS-2edkzZ6-RgdRVo-2c1pkBH-RgdP2s-2ci4PGs-FGjX23-RgdLWL-a2hLDj-22aZtx6-2aRNHop-2dp49dk-Q7wYsh" target="_blank">Kate Brady</a></p>

При этом отмечается, что нынешняя Россия значительно уступает СССР по многим показателям. Однако страна всё ещё обладает военной мощностью и ведёт политику в разных частях мира.

По мнению автора статьи, если бы СССР всё ещё существовал, вероятнее всего ему бы лучше удавалось сдерживать США в их провокациях.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×