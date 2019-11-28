Китайские СМИ: У СССР лучше бы получилось сдерживать США, чем у России

Советский Союз, даже при условии отсутствия прогресса в науке и производстве, всё равно оставался бы второй мировой державой, не уступая при этом США. При условии, конечно, если бы страна до сих пор существовала, пишет китайское издание Fenghuang wang.

В частности, автор обращает внимание на то, что на момент распада Республики она обладала второй по мощности экономикой в мире. И поскольку военная промышленность в СССР составляла значительную часть экономики, страна, обладая значительным военным потенциалом, могла бы оказывать значительное давление на США.

При этом отмечается, что нынешняя Россия значительно уступает СССР по многим показателям. Однако страна всё ещё обладает военной мощностью и ведёт политику в разных частях мира.

По мнению автора статьи, если бы СССР всё ещё существовал, вероятнее всего ему бы лучше удавалось сдерживать США в их провокациях.