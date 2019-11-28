Путин прибыл в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

80

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, сообщает ТАСС.

Российскую делегацию встретил в аэропорту президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

На встрече также будут присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Со стороны РФ на саммит приехали министр иностранных дел Сергей Лавров и замглавы МИД Александр Панкин, глава Минобороны Сергей Шойгу, его заместитель Александр Фомин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и постпред России при ОДКБ Андрей Шведов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×