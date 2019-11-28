Менеджер рассказал, сколько стоит выступление Ротару на новогоднем корпоративе

Выступление Софии Ротару на новогоднем корпоративе в Москве будет стоить 3,8 миллиона рублей (60 тысяч долларов). Такие данные приводит "Комсомольская правда" со ссылкой на топ-менеджера одного из столичных агентств.

И эти деньги заказчикам предстоит отдать только самой певице. При этом ещё около 15 тысяч долларов уйдёт на оплату переезда и проживания её музыкальной группы.

— Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населённых пунктов. Кроме того, обозначен перелёт бизнес-классом для сестры певицы Аурики, — рассказал газете источник.

7 декабря пройдёт фестиваль "Песня года" с выступлением артистки. Её участие в подобных новогодних мероприятиях не оплачивается — организаторы берут на себя только транспортные расходы.

В "Песне года" Ротару участвует с 1973 года, однако в 2018-м от поездки ей пришлось отказаться. Как раз тогда на Украине ввели военное положение и ей не хотелось "провоцировать радикально настроенных соотечественников".

В этом году певица решила вернуться на российскую сцену. В Совфеде призвали игнорировать её концерты, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.