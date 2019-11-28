Украинские эксперты поругались в прямом эфире из-за газового вопроса — видео

Оппоненты перешли на повышенные тона, но не достигли консенсуса, подешевеет ли топливо в случае прямых поставок из России.

Журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер Украины Павел Розенко устроили скандал в прямом эфире телеканала News One.

— Устал я от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России. Хорошо, что пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen, — заявил Молчанов. Его оппонент довольно иронично назвал это экономической экспансией и средством пополнения бюджета Украины.

Журналист подчеркнул, что жители Незалежной не могут платить за газ на 25% меньше из-за политики. Розенко в свою очередь отметил, что это манипуляция, а цена на топливо для населения не снизится даже в случае прямых поставок.

Молчанов напомнил, что у России внушительные запасы газа и, хоть по бумагам продаёт его Европа, фактически топливо остаётся российским. Он добавил, что на Украине образовался кластер людей, которые не представляют себе жизни без войны.

Разговор перешёл на повышенные тона, оппоненты начали обсуждение ситуации в Донбассе, но не достигли консенсуса.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что Украина не будет перекрывать газовый поток из РФ.