В приморском заповеднике учёные обнаружили пять новых видов пауков

Специалисты призывают перестать бояться этих существ, те, что живут на этой территории, не опасны для человека.

В национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" учёные обнаружили пять новых видов пауков, которые ранее никогда не встречались в России, сообщается на сайте природоохранной организации.

— Среди новых для РФ видов обнаружены четыре вида небольших пауков, живущих в лесной подстилке: Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, ранее встречавшийся только в Японии и впервые отмеченный на континенте, а также Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus. Пятым новым видом стал крупный паук-воронкопряд Allagelena opulenta, обитающий в траве на лугах. Русских названий эти виды пауков не имеют, поэтому при их упоминании используется только латынь, — отмечается в сообщении.

Арахнолог Лаймонас Триликаускас обнаружил 77 видов пауков в ходе экспедиции и рассказал, что всего их обитает около 350-400. Он добавил, что необходимо поменять боязненное отношение людей к этим существам, те, что обитают на территории заповедника, осторожны, пугливы и не представляют опасности для человека.

Природные условия национального парка "Земля леопарда", который находится на границе с Китаем и Северной Кореей, уникальны, в нём произрастают редкие растения, а учёные обнаруживают новых представителей флоры и фауны.