В Раде рассказали о настоящей ценности вернувшихся кораблей: Консервные банки

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал возвращённые Киеву корабли, которые в 2018 году задержали за незаконное пересечение границы, "консервными банками".

Кива, в частности, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его видеообращение, в котором украинский лидер упомянул переданные Россией суда. По словам парламентария, эти корабли не представляют такой ценности, какую им приписывают политики и СМИ.

— Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью, — поделился он в эфире телеканала NewsOne.

18 ноября РФ вернула Украине три арестованных в Керченском проливе судна, а 20 ноября они прибыли в порт Очаков. Затем там сообщили, что россияне якобы украли с судов унитазы, плафоны и розетки, а также вооружение. Слова о пропаже вооружения подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Позже ФСБ ответила Киеву видеодоказательствами.