СМИ: В России установили новые порядки организации приютов для животных

Министерство природы РФ утвердило новые указания по организации работы приютов для животных. Согласно новым требованиям, владельцы должны определять вместимость приютов, размеры вольеров, также эти требования включают возможность оказания платных услуг. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

Теперь в правилах своей работы приюты должны будут указывать, сколько животных может поместиться в приюте, какой размер имеют помещения для содержания животных, какова ширина проходов между вольерами, каким в помещениях должен быть режим температуры, освещения и вентиляции.

Отмечается, что приюты смогут оказывать платные ветеринарные услуги животным, находящимся на временном содержании.

Во всём прочем новые требования повторяют положения закона "Об ответственном обращении с животными".