СМИ: Постпреда США при ЕС обвинили в домогательствах три женщины

Три женщины обвинили постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, который является одной из ключевых фигур в деле по импичменту президента Дональда Трампа, в домогательствах, сообщает некоммерческая организация ProPublica, которая расследует злоупотребления властью.

В 2003 году он якобы приставал к Николь Воджел после совместного ужина, на котором согласился инвестировать деньги в издание её журнала. Политик, по её словам, привёл девушку в отель, где пытался обнимать и целовать. После отказа он написал ей письмо, в котором сообщал, что не сможет вложить средства в её проект.

О втором инциденте заявила Джана Солис, она сказала, что в 2008 году Сондланд нанял её для проведения инструктажа по технике безопасности и обучения сотрудников принадлежащих ему отелей. Однажды он якобы предстал перед ней обнажённым, после чего Солис предпочла уйти. Постпред при ЕС не оставил её в покое и неоднократно подвергал нападкам, не связанным с рабочими вопросами.

Третья женщина, Натали Септ, рассказала, что она согласилась выпить с политиком несколько коктейлей, после чего он схватил её возле машины и попытался поцеловать. Девушка вырвалась и разорвала с ним все контакты.

Сам Гордон Сондланд и его адвокаты обвинения не признают и намереваются подать в суд за клевету, об этом сообщается на официальном сайте постпреда США при ЕС.