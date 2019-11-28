В Приморье убили казачьего атамана из-за конфликтов в бизнесе

В Приморском крае следователи выясняют обстоятельства убийства 37-летнего местного жителя, сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл в селе Барабаш Хасанского района. С места происшествия уже изъяли гильзы от патронов и ряд других важных для следствия предметов.

По информации РИА "Новости", погибшим оказался атаман хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско уссурийских казаков". По данным местных СМИ, причиной убийства могли стать конфликты в бизнесе.