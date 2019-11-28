В ДФО преступники получили условные сроки за организацию подпольного казино

В Дальневосточном федеральном округе преступная группа организовала сеть подпольных казино. Все участники нелегального бизнеса получили условные сроки за противоправную деятельность, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

ОПГ в составе десяти человек организовала в Хабаровске и Благовещенске подпольные казино — по одному в каждом городе.

Обыски в игорных клубах провели в ноябре 2018 года. Оперативники изъяли 29 игровых столов, карты, фишки и бухгалтерскую документацию. Обыскали и места пребывания преступников. В ходе операции у них было изъято свыше 26 миллионов рублей, серверы, компьютеры, планшеты, сотовые телефоны, которые содержали доказательства преступной деятельности.

Все злоумышленники пошли на сотрудничество со следствием и рассказали обо всех обстоятельствах работы казино. Каждое заведение приносило порядка двух миллионов рублей дохода в месяц.

Все участники признаны виновными по части 3 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Организатору преступной группы назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно и штраф в размере 300 тысяч рублей. Двум директорам назначено по два года лишения свободы со штрафом в 250 тысяч, а остальные получили по году лишения свободы условно.