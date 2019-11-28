Перевозчик назвал виновника аварии с перевернувшимся автобусом в Доминикане

Доминиканская транспортная компания Monumental заявила, что в аварии с перевернувшимся автобусом виноват водитель грузовика, об этом сообщило издание Listín Diario.

— Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую ... автобус объезжал его слева, когда получил удар по задним колесам справа, — отмечается в сообщении.

Перевозчик заявил, что пострадавший водитель автобуса, которого в тяжёлом состоянии госпитализировали в Санта Доминго, имел большой стаж, его работа была безупречна. Он сделал всё возможное, чтобы минимизировать последствия аварии, компания подчеркнула, что гордится его действиями.

Ранее в Monumental сообщили, что перевернувшееся транспортное средство было полностью исправно.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что транспортное средство перевернулось из-за лихачества другого водителя.