СМИ: "Союзмультфильм" планирует создать сеть собственных парков развлечений

На площадках в более 2,5 тысячи квадратных метров появятся игровая зона, музей и пекарня.

Компания "Союзмультфильм" планирует создать сеть собственных парков развлечений в торговых центрах, об этом сообщила газета "Коммерсант".

Консультанты рынка недвижимости рассказали изданию, что в настоящий момент идёт поиск подходящих помещений.

По словам директора студии Владимира Чибисова, будут созданы полномасштабные развлекательные площадки площадью около 2,5 тысячи квадратных метров, а их оператором выступит Entens Group. Концепция парков была разработана совместно с "Союзмультфильмом", компания получит лицензию на использование персонажей.

В развлекательных зонах будут размещаться игровая площадка, музей, студия для создания собственных мультфильмов и кафе-пекарня. По словам экспертов, создание одного центра оценивается в 120 миллионов рублей. В Москве он может открыться в торговом центре "Мозаика" неподалёку от метро "Дубровка".

Ранее Лайф сообщал, что пилотный проект парка "Союзмультфильма" планируют запустить летом 2020 года на ВДНХ в интерактивном павильоне.