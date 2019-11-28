На 28 ноября синоптики пообещали в Москве ноль градусов, без осадков

В Москве 28 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. При этом температура воздуха ожидается около нуля градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в самой столице столбики термометров замрут на отметке в ноль градусов, в некоторых районах — плюс или минус один градус. В ночь на 29 ноября температура понизится до минус двух градусов.

В области температура будет колебаться сильнее. Столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза. А в ночные часы температура составит минус 5 градусов.

Ветер ожидается южный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление — 748 миллиметров ртутного столба.