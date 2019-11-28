Попавший в смертельное ДТП мэр Тулуна выйдет на работу 2 декабря

Мэр Тулуна Юрий Карих, который в конце ноября попал в страшное ДТП, выйдет на работу 2 декабря, впервые после этого инцидента. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя аппарата администрации города.

По словам собеседника агентства, глава города пока что находится в отпуске. Пропустит он и встречу местных жителей, получивших сертификаты после наводнения, с застройщиками жилья.

Ранее Лайф рассказывал, что 23 ноября мэр города Тулун Юрий Карих попал в ДТП с участием грузового автомобиля. В аварии погибла его супруга. Всю ночь Карих провёл в больнице, утром сын повёз его домой в Тулун. Как рассказал один из проезжавших водителей, градоначальник сразу после аварии был в шоке и плакал.