Тимати пришлось извиняться перед котом за невнимательность — видео

Рэпер Тимати оказался не очень добросовестным хозяином. На него даже обиделся пятимесячный кот Хусейн: певец не обращал на питомца достаточно внимания. Об этом Тимати написал в своём инстаграме.

Хусейн на меня обиделся из-за того, что я пару дней не обращал на него внимания и вечером забыл покормить. Дичь, но очень умная timatiofficial

Кот действительно недоволен. На видео он рычит, прижимает уши и даже пытается драться с нерадивым хозяином. При этом питомец не обращает внимания на попытки Тимати приласкать его, а продолжает отбиваться.

— Ну всё, всё! Ну прости, прости! — уговаривает котёнка рэпер.

Порода любимца Тимати — чаузи F1. Её вывели путём скрещивания домашнего и камышового кота. Поэтому, несмотря на "одомашненность", он всё же обладает рядом черт характера диких кошек — независимостью и своенравностью.