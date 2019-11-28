Депутат Рады заявила, что парламентские выборы обернулись разбитыми надеждами

Одной из ошибок нового парламента она считает сельскохозяйственную реформу, по которой иностранцы смогут приобретать украинские земли.

Состав нового парламента Незалежной не оправдал ожиданий граждан страны, заявила в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.

Так она прокомментировала результаты социологического опроса на Украине, который показал, что каждый третий житель страны (33% опрошенных) не верит, что выбранный состав Верховной рады "продержится до конца". По её мнению, украинцам следует пойти на досрочные парламентские выборы.

— Я поддерживаю людей, потому что, действительно, эмоция парламентских выборов, когда у людей была надежда, что придут такие новые, молодые, красивые и сразу же как-то всё изменят в стране, она, к сожалению, разбитыми надеждами (обернулась. — Прим. Лайфа), — заявила Королевская.

Она также отметила, что последние месяцы в стране запомнились лишь секс-скандалами, историями с пранкерами и коррупцией.

Она также сравнила нынешнюю жизнь в Незалежной с реалити-шоу. По её мнению, если раньше по пятницам украинцы смотрели выпуски "95-го квартала", то сейчас им приходится смотреть на подобную "телепередачу" круглосуточно.

— Было бы очень весело, если бы это был просто фильм, а это реальная жизнь, — подчеркнула депутат.

Одной из ошибок нового парламента она считает сельскохозяйственную реформу, по которой иностранцы смогут приобретать украинские земли.