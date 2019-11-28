На пивоварне в Пятигорске произошёл взрыв, есть погибшие

Два человека погибли в результате взрыва на частной пивоварне в Пятигорске. Лайф публикует кадры с места происшествия.

По данным источника Лайфа, инцидент произошёл на улице Маршала Жукова около 6 утра по московскому времени. В пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью уточнили, что взрыв произошёл из-за нарушения технологического процесса.

— Поступило сообщение о том, что на улице Маршала Жукова пятигорского посёлка Новый на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "Сюрприз" при нарушение технологического процесса произошёл взрыв с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров. В результате взрыва частично разрушена хозпостройка, — отметили в заявлении ведомства.

Отмечается, что к 7:15 по московскому времени открытое горение было ликвидировано.