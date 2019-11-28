Учёные высчитали безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Спойлер: дозы спиртного различаются ровно в два раза и, разумеется, не в пользу слабого пола.

Для того чтобы избежать вредного воздействия алкоголя на организм, мужчинам можно употреблять не более 24 граммов спиртного в день, а женщинам — не более 12. К такому результату в процессе исследований пришли немецкие учёные, сообщает Focus.

Максимальная дневная доза алкоголя, по данным экспертов, составила 0,3 литра пива для женщин или бокал вина, а для мужчин — 0,6 литра пива или два бокала вина.

Но для полной защиты от пагубного влияния специалисты советуют вовсе отказаться от алкоголя. Он не только препятствует усвоению полезных веществ, но и не даёт организму "воспринимать" витамины, что ведёт к развитию серьёзных болезней, в том числе злокачественных опухолей, пишет издание.

Если возможности полностью воздержаться от спиртного нет, учёные рекомендуют не пить совсем хотя бы два раза в неделю.