"Роскачество" нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре

К дюжине образцов есть и другие замечания: крахмал, неправильная маркировка, невысокое содержание яблочного сырья в составе.

Все образцы детского яблочного пюре, проверенные "Роскачеством", являются безопасными, при этом в половине из них были обнаружены следы пестицидов. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты "Роскачества" проверили яблочное пюре 24 торговых марок по 148 показателям безопасности и 32 показателям качества. Вся продукция была признана абсолютно безопасной. У 12 из проверенных образцов было отмечено высокое качество продукции, к остальным же есть претензии.

Так, в продукции 10 торговых марок выявлены следы пестицидов, которые, вероятнее всего, применялись при выращивании, хранении или транспортировке сырья, из которого было произведено пюре. Однако это нельзя считать нарушением, поскольку обнаруженные пестициды не нормируются в РФ.

А в одном из образцов специалисты обнаружили в пюре недостаточное количество яблочной кислоты и сорбита, что указывает на невысокое содержание сырья в составе.

Также в ходе исследования выяснилось, что в пюре большинства торговых марок крахмал не содержится. Он был только в продукции марки Hame. При этом производитель указал наличие природного полимера в составе.

Кроме того, эксперты проверили достоверность маркировки. В пюре одного производителя (Semper) содержание углеводов оказалось выше заявленного.

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