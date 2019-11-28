Прижизненное издание "Евгения Онегина" ушло с молотка почти за 10 млн рублей

Издание романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина, выпущенное при жизни поэта, было продано почти за десять миллионов рублей (152,9 тысячи долларов). Об этом сообщается на сайте лондонского аукциона Christie's.

В проданный набор вошло восемь томов, которые были выпущены в период с 1825 по 1832 год в Петербурге.

Уточняется, что стартовая цена лота начиналась со 127 тысяч долларов.

"Евгений Онегин" — роман в стихах русского поэта Александра Пушкина, написанный в 1823–1830 годах.