В небе на Кубани засняли НЛО — видео

Жители Краснодарского края засняли 27 ноября "огненное НЛО" в небе над станицей Калининской. Кадры с места происшествия опубликованы на YouTube.
Очевидец заметил странный объект, застывший над горизонтом. Видно, что он крутит камерой, однако тот остаётся неподвижным.
Мнения пользователей в Сети разделились. Одни решили, что перед ними действительно неопознанный летающий объект, другие предположили, что на камеру попал яркий блик солнца. Нашлись и те, кто принял свечение за секретное оружие.
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