Двое пьяных подростков до смерти избили мужчину в Норильске

Под тяжестью предъявленных им улик молодые люди признались в содеянном преступлении.

В Норильске следователи задержали двух подростков по подозрению в жестоком убийстве местного жителя. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошёл поздно вечером 25 ноября. В тот день двое пьяных подростков 15 и 16 лет пробрались в квартиру к 41-летнему мужчине и избили его "предметами мебели".

В результате потерпевший скончался на месте от полученных травм.

— По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15- и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания, — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту убийства мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об аресте молодых людей.