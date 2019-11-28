Пьяная москвичка избила полицейского и разбила патрульную машину

Нарушительница общественного порядка пробила стекло полицейского авто и ударила по уху сотрудника правоохранительных органов.

В центре Москвы пьяная девушка, задержанная за мелкое хулиганство, ударила полицейского и разбила стекло служебной машины. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 27 ноября за мелкое хулиганство была задержана девушка в возрасте 26 лет в состоянии алкогольного опьянения. Её доставили в ОВД "Мещанский", где она проявила агрессию и ударила в область правого уха старшину полиции.

— После этого при доставлении на медицинское освидетельствование на ул. Гаврикова, д. 7 задержанная из хулиганских побуждений разбила стекло двери служебного автомобиля Ford Focus. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — добавили в пресс-службе.

В результате нападения девушки старшина получил рану ушной раковины и обратился за помощью в медучреждение, отметили в полиции.

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