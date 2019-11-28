В Минздраве прокомментировали скандал с мучившей инвалида медсестрой в Иркутске

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Видео © VK / "Подслушано Чунский"

Истязавшая ребёнка на видео женщина является сотрудником соцзащиты. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Эта медсестра не является сотрудником Минздрава, она сотрудник соцзащиты. Следственный комитет начал проверку. Создана медицинская комиссия, проводится проверка. Сотрудники Минздрава забили везде тревогу, уточнил он.

Представитель ведомства добавил, что инцидент произошёл в палате отделения психоневрологии.

По его словам, ребёнку на видео 15 лет, его направили в медучреждение из Саянского дома-интерната для умственно отсталых детей, воспитанником которого он является. Так как ребёнок нуждается в постоянной помощи, вместе с ним отправили младшую медсестру, которая работает в интернате.

Напомним, в Иркутске младшая медсестра, сопровождавшая ребёнка-инвалида в больнице, грубо обращалась с ним, давала подзатыльники и резко бросала. Одна из мам, находившаяся в палате, сняла происходящее на видео и разместила ролик в соцсетях.

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