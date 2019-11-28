В Минздраве прокомментировали скандал с мучившей инвалида медсестрой в Иркутске

Истязавшая ребёнка на видео женщина является сотрудником соцзащиты. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

— Эта медсестра не является сотрудником Минздрава, она сотрудник соцзащиты. Следственный комитет начал проверку. Создана медицинская комиссия, проводится проверка. Сотрудники Минздрава забили везде тревогу, — уточнил он.

Представитель ведомства добавил, что инцидент произошёл в палате отделения психоневрологии.

По его словам, ребёнку на видео 15 лет, его направили в медучреждение из Саянского дома-интерната для умственно отсталых детей, воспитанником которого он является. Так как ребёнок нуждается в постоянной помощи, вместе с ним отправили младшую медсестру, которая работает в интернате.

Напомним, в Иркутске младшая медсестра, сопровождавшая ребёнка-инвалида в больнице, грубо обращалась с ним, давала подзатыльники и резко бросала. Одна из мам, находившаяся в палате, сняла происходящее на видео и разместила ролик в соцсетях.