ФСБ пресекла деятельность ОПГ, причастной к теракту 1998 года в Махачкале

Среди более чем 250 участников преступной группы — адвокаты, бывшие полицейские, члены террористического подполья.

ФСБ, СК и МВД России пресекли деятельность ОПГ "Шараповские", причастной к крупному теракту 1998 года в Махачкале, в результате которого погибли десятки людей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Среди более чем 250 участников преступной группы — адвокаты адвокатской палаты Дагестана, действующие на тот период сотрудники МВД, члены террористического подполья.

— В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и проведения ими в 1998 году в Махачкале теракта, в результате которого погибло несколько десятков человек, более ста получили тяжёлые ранения, — поясняется в сообщении.

Основные организаторы и исполнители преступлений были задержаны, им предъявлены обвинения. Они арестованы. Ряд фигурантов при этом уже осуждён на длительные сроки, а скрывшиеся объявлены в розыск.

Оперативники изъяли стрелковое и автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и противотанковые ракетные комплексы.

В сентябре 1998 года террористы готовили террористический акт против мэра Махачкалы Саида Амирова. УАЗ, в который было заложено 500 килограммов тротила, взорвался, немного не доехав до дома мэра. При взрыве погибло 18 человек, более 30 пострадали, несколько домов были разрушены.