Королева Елизавета II в течение 18 месяцев может отречься от престола

Открыто об отречении монарха никто не говорит, однако процесс передачи полномочий продолжается уже некоторое время.

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза, принца Уэльского. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на королевский источник.

По данным издания, королева готовится передать бразды правления своему сыну, когда ей исполнится 95 лет. Отметим, что в этом же возрасте её муж Филипп отошёл от своих общественных обязанностей.

Королева постепенно сократила объём своих государственных встреч, стала проводить намного более длинные выходные в Виндзоре и сократила список своих государственных обязанностей.

К примеру, количество публичных мероприятий, которые она посетила, сократилось с 332 (показатель в 2016 году) до впечатляющих 283 (уже в 2018 году). Чарльз тем временем принял участие в 507 мероприятиях.

— Планирование того, чтобы Чарльз стал королём, продолжается в течение долгого времени. Процесс явно уже идёт. Её Величеству уже за девяносто, а Чарльз её намного моложе и, соответственно, может сделать больше, — заявил источник.

В возрасте 93 лет королева предпочитает покой. На днях она решила закрыть бар в Букингемском дворце, поскольку персонал проводил там слишком много времени.

Елизавета II — одна из самых влиятельных женщин мира, глава династии Виндзоров, более 65 лет являющаяся Королевой Великобритании и Северной Ирландии. Будучи гибким политиком, умеющим отстаивать своё мнение, она является символом своей страны и пользуется особенной популярностью и любовью народа. Биографию царствующей королевы читайте на сайте uznayvse.ru.