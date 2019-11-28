Школьницу, которую выгнали с чаепития за отказ сдать деньги, избил одноклассник

Врачи зафиксировали у девочки сильный ушиб копчика и освободили от занятий на несколько дней.

Второклассницу новосибирской школы, которую ранее выгнали с чаепития из-за отказа сдавать деньги на нужды школы, избил одноклассник. У девочки зафиксировали сильный ушиб копчика, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на Ирину, маму второклассницы.

— Во вторник вечером Милана пришла из школы, пожаловалась, что больно сидеть. Дочь рассказала, что её пнул одноклассник. Утром мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила от занятий до понедельника, — сообщает мама девочки.

По словам Ирины, мальчик, ударивший Милану, и раньше обижал одноклассниц, но "до таких крайностей не доходило". Женщина считает, что ребёнка подговорила его мама — подруга родительницы, которая вывела Милану из-за стола на общем чаепитии.

Ирина уже обратилась с заявлением к участковому.

— Я не хочу наказывать чужого ребёнка, но пусть девушка-участковая достучится до родителей, которые допускают подобное отношение к девочкам и внушают негативное отношение, — добавила женщина.

В полиции подтвердили, что девочка действительно обращалась к врачам. Там проводят проверку. В школу также направлена совместная комиссия Министерства образования Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

Ранее маме второклассницы отказали в возбуждении уголовного и административного дела, так как её заявления о том, что ребёнка унизили и вывели с чаепития, не подтвердились.

— Проверка завершена. В ходе проверки было установлено, что в связанных с чаепитием событиях отсутствуют признаки преступления, а также административного правонарушения, — сообщил изданию РИА " Новости" представитель местного главка МВД РФ.

В полиции отметили, что ими были опрошены все очевидцы произошедшего. Никто из присутствующих на школьном мероприятии не подтвердил информацию, о которой родители девочки заявили в СМИ.

Напомним, что второклассницу в Новосибирске выгнали с чаепития из-за того, что её родители отказались сдавать деньги на нужды класса. После этого инцидента руководство школы запретило чаепития. Узнав историю, неравнодушные люди устроили для пострадавшей девочки праздник, а её кумир — Егор Крид — записал ей видеообращение.