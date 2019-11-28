Мэр Кемерова объяснил, зачем городу ёлка за 18 млн

Местные власти полагают, что новое дерево сможет радовать жителей и гостей города на протяжении 15 лет.

Решение о покупке новогодней ели за 18 миллионов обусловлено изношенностью главного символа Нового года, который устанавливали в Кемерове в последние 11 лет, заявил глава города Илья Середюк.

— Почему мы приняли решение её поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая (ель. — Прим. Лайфа), которую ставили 11 лет, морально устарела, и каждый год приходилось увеличивать финансирование на её ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошёлся бы в 300–500 тысяч рублей, при этом она стала бы короче на треть, — объяснил он.

Середюк отметил, что демонтаж старой ели практически закончен.

Новое дерево, изготовленное из стального каркаса, достигает в высоту 25 метров. На нём установлено около 1,9 тысячи веток и 200 тысяч светодиодов. Местные власти полагают, что оно сможет радовать жителей и гостей города на протяжении 15 лет.

Мэр подчеркнул, что кемеровская ель далеко не самая дорогая в сравнении с другими регионами. Он напомнил, что в 2018 году власти Красноярска установили новогоднее дерево, которое приобрели за 50 миллионов рублей. Середюк также считает, что сравнивать новую ель со столичной некорректно, так как в Москве установлено настоящее дерево.

Он добавил, что помимо ели на площади Советов скоро установят хоккейную коробку, ледяную площадку для катания, лабиринт, ледовые фигуры и три горки.