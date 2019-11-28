В Южной Корее сообщили о пуске КНДР неизвестного снаряда

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Фото © Chung Sung-Jun / Getty Images

КНДР запустила неизвестный снаряд. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ).

— КНДР произвела запуск снаряда неопределённого типа, — говорится в сообщении.

Сейчас военные республики выясняют всю информацию о пуске.

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