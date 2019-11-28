11 малышей госпитализированы с отравлением из детского сада в Беслане

Состояние двух дошкольников при поступлении в больницу оценивалось как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.

В Беслане с сильными признаками отравления было госпитализировано 11 воспитанников детского сада. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Северной Осетии и Алании.

Было установлено, что инцидент произошёл в среду, 27 ноября. 14 детей пожаловались в детском саду на признаки отравления. 11 из них были экстренно доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу.

В данный момент пострадавшим воспитанникам оказывается первая медицинская помощь. При этом состояние двух пациентов при поступлении оценивалось как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.

По факту инцидента Прокуратура Правобережного района при участии специалистов Роспотребнадзора проведёт проверку. В её ходе будет дана оценка сантитарно-эпидемиологическим условиям образовательного учреждения для детей дошкольного возраста. Будут приняты меры по устранению нарушений.