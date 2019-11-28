Путин поблагодарил страны ОДКБ за намерение участвовать в Параде Победы в Москве

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Фото © ТАСС/Zuma

Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из стран Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Параде Победы на Красной площади.

— В следующем году мы вместе будем праздновать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ждём лидеров государств на праздновании на торжествах в Москве 9 Мая. И признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде, сказал Путин.

Напомним, лидер РФ принимает участие в заседании Совета ОДКБ в Бишкеке вместе с лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Лайф вёл прямую трансляцию.

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