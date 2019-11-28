Омбудсмен следит за делом московской школьницы, покончившей с собой

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что взяла под свой личный контроль дело второклассницы, которая на днях совершила самоубийство.

Напомним, мама девочки нашла в её телефоне интимную переписку со взрослым мужчиной. Вскоре после этого школьница покончила с собой.

— Это горе для семьи. С точки зрения уполномоченного меня интересует взрослый человек, который и присылал в Сети свои фото, и просил аналогичные у девочки, — цитирует омбудсмена РИА "Новости".

Потяева отметила, что направила запрос в Следственный комитет России для обнаружения мужчины.

— Это очень негативное влияние на ребёнка, приведшее к таким тяжёлым последствиям. Человек должен быть найден и наказан. Этим мы и займёмся, — добавила уполномоченный.