Аварийно севший в Шереметьево бизнесджет принадлежит Сбербанку

Самолёт эксплуатируется компанией Jet Air Group, однако кто находился на его борту накануне, неизвестно.

Бизнесджет, аварийно приземлившийся 27 ноября в Шереметьево, сел по тревоге "код жёлтый". Изначально у самолёта не сработала механизация передней стойки шасси. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным собеседника, после нескольких попыток у пилота всё-таки получилось выпустить стойку и борт успешно сел.

Ранее сообщалось, что, возможно, бизнесджет Gulfstream G550 RA-10203 находится в пользовании "Сургутнефтегаза", однако выяснилось, что лайнер принадлежит Сбербанку и находится в эксплуатации Jet Air Group.

Информация о том, кто летел на борту самолёта, не уточняется.