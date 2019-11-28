На Урале нашли изувеченное тело 9-летнего сына сектантов

Ребёнок умер после того, как его избили плётками и засунули в рот кляп. Таким образом родители пытались "изгнать бесов".

В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли изувеченное тело девятилетнего мальчика, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка. Об инциденте сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, ребёнок умер после того, как его избили плётками и засунули в рот кляп. Собеседник издания добавил, что в экзекуции участвовали родители. Таким образом они пытались "изгнать бесов".

— По одной из версий, в расправе, предположительно, участвовал отец ребёнка. Возможно, действовала секта. По другой — мальчика убила родная мать, — рассказал он изданию.

Отец погибшего находится в Екатеринбурге, а мать сбежала на родину — в Белоруссию. Известно, что в прошлом она проходила лечение в психиатрической больнице. О преступлении рассказала её сестра, которой та призналась в убийстве.

Сообщается, что в УМВД России по городу Екатеринбургу произошедшее пока никак не прокомментировали.