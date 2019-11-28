В Перми три дня ищут исчезнувших мать и сына

Поисками пропавшей женщины и её пятилетнего ребёнка занимаются правоохранительные органы и волонтёры.

В Кировском районе Перми пропали 31-летняя мать и её пятилетний сын. Вечером воскресенья, 24 ноября, они должны были встретиться с мужем и отцом, но бесследно исчезли. С тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Мужчина подал заявление в полицию и разместил пост в соцсетях с призывом помочь в поисках.

Вчера, 27 ноября, кроме полиции пропавших начал искать поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

В комментариях под постом, который опубликовали волонтёры, очевидцы пишут, что видели женщину и ребёнка в аптеке на Ушакова.

Ранее Лайф рассказывал о пропавших в Дагестане детях, которых нашли вскоре после исчезновения.