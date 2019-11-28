"Царство грибка и плесени". Роженица рассказала об ужасах красноярской больницы

Несмотря на шокирующие кадры, пресс-секретарь медучреждения утверждает, что помещение полностью безопасно.

Бывшая пациентка красноярской клинической больницы № 20 рассказала о шокирующих антисанитарных условиях медучреждения, в которых приходится рожать женщинам.

— Когда из лифта мы спускаемся в цоколь, мы попадаем в ужас! Там стены в плесени, холодный подвал, по которому нужно пройти с маленьким ребёнком до другого лифта, чтобы попасть на УЗИ! Уже семь лет такое, — пожаловалась Лайфу Яна Т.

Девушка также добавила, что к антисанитарным условиям добавляется ещё и халатность врачей, которые работают в родильном отделении с псориазом на руках.

Однако пресс-секретарь больницы Ирина Скуднова заявила, что это всего лишь подземный переход медучреждения и он полностью безопасен.

— Информация о плесени и грибке не соответствует действительности. Проводится ежедневная влажная уборка, ежемесячно — профилактическая дезинфекция. Этот переход не представляет опасности для пациентов, которые по нему передвигаются, — прокомментировала ситуацию Скуднова.

Она также отметила, что в 2020 году в больнице планируется капитальный ремонт.