Рейтинг Зеленского к концу ноября упал до 52%

Эксперты провели опрос с 22-го по 25-е число текущего месяца и узнали, как изменилось отношение украинцев к президенту, премьер-министру и главе Верховной рады.

Проведённый опрос выявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии.

— К Владимиру Зеленскому положительно относится в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно — 19%. В течение осени доля тех, кто относится к нему положительно, уменьшалась: 73% — в сентябре, 66% — в октябре, 64% — в начале ноября, 52% — в конце ноября, — отметили авторы опроса.

По их данным, число тех, кто негативно относится к украинскому лидеру, за этот сезон выросло с 7% в сентябре до 19% в конце ноября. Похожую тенденцию отметили и при анализе популярности премьер-министра Незалежной Алексея Гончарука.

Выяснилось, что в начале осени к нему плохо относилось 9% населения, а к концу ноября число таких людей возросло до 25%. При этом поддержку Гончаруку выразило всего 11% украинцев.

На фоне премьера отличился глава Верховной рады Дмитрий Разумков, о котором одобрительно отозвалось 24% опрошенных. Противоположную оценку его деятельности дало 16%, причём число таких людей за прошедший месяц увеличилось на 7%.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября на основе случайного выбора абонентов сотовой связи. Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в исследовании участия не принимали.

Ранее Лайф писал, что украинская экс-министр призвала сограждан перестать считать Зеленского хорошим.