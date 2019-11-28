В Крыму высмеяли желание "морского карлика" истребовать ущерб за корабли

Именно так состояние Украины — бывшей морской державы — охарактеризовали власти полуострова.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков раскритиковал попытку украинских властей оценить якобы причинённый ущерб кораблям ВМС, задержанным год назад в Керченском проливе.

— В очередной раз поражает цинизм украинских властей, которые, вместо того чтобы искать формы диалога, выдумывают абсолютно абсурдные и направленные исключительно на дисбаланс во взаимоотношениях поводы, — заявил он РИА " Новости " .

По мнению парламентария, Украина "из морской державы превратилась в морского карлика", поэтому её попытки переложить свои проблемы на чужие плечи не могут вызвать "ничего, кроме иронии".

Как ранее сообщал Лайф, Украина предварительно оценила ущерб, причинённый возвращённым кораблям "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск", в 2,1 миллиона евро. А точную сумму назовут только после комплексного расследования, при котором будет произведён осмотр судов.

Напомним, три украинских судна 25 ноября 2018 года нарушили российскую границу около Керченского пролива. Российские пограничники остановили корабли, а моряки находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

После этого в ВМС Украины заявили, что россияне якобы украли с кораблей унитазы и вооружение. В ответ ФСБ показала кадры состояния судов в момент их передачи.