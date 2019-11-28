Подмосковных полицейских наградили за "супергеройское" спасение людей из пожара

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил полицейских, героически спасших людей из пожара, сообщает пресс-служба МВД России.

Решением главы МВД России за проявленные мужество и отвагу старший лейтенант полиции Дмитрий Булычёв награждён ведомственной медалью "За смелость во имя спасения", а его коллеге Игорю Помыткину присвоено специальное звание капитан полиции, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водителя, который оказал помощь полицейским, наградит начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

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